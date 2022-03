La niña que escapó sola de Ucrania ya está en Gijón: así han sido sus primeras horas

Ha terminado la odisea. Un mes después de escapar de su país, Nikol, la niña ucraniana de 12 años, que cruzó la frontera con Moldavia sola y sin documentación, ha llegado a Gijón. El camino no ha sido fácil y ha sido necesaria la intervención del eurodiputado asturiano Jonás Fernández y del exministro de Exteriores con el PP, José Manuel García-Margallo, que también tiene escaño en el parlamento comunitario.

Su madre de acogida, la gijonesa Paula Parrondo, ya ha podido abrazar a Nikol: "Ufff, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque fue en Moldavía y aún tenía mucho miedo de todo el camino que nos quedaba por delante". El camino, sin embargo, ha tenido un final feliz. Y ya en Gijón, Nikol "está sonriente y más tranquila, es una pasada verla, da gusto", ha contado Paula en una entrevista telefónica en Herrera en COPE Asturias.

"Hubo momentos en los que llegamos a perder la esperanza y estuve a punto de tirar la toalla, porque era un caso que parecía imposible, pero mucha gente me apoyó y me ayudó a seguir adelante", explica Paula. E hizo bien en no abandonar, aunque el viaje de regreso ha sido largo: "Estamos agotados, pero nos sentimos muy felices... El agotamiento merece la pena", asegura.