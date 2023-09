Monseñor Jesús Sanz: “No hablo para molestar a nadie, si te sientes aludido pregúntate por qué”

Don Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Asturias ha defendido en Cope que, en su sermón del Día de Asturias en Covadonga, hablar de vida y libertad no es meterse en política. Por eso “diré algo de la mejor manera que sepa, aunque me malicio que los titulares ya están escritos. Hay gente que ya se predispone al igual que muchísima gente que agradece claridad. Otros se molestan. Yo no hablo para molestar a nadie, si tú te sientes aludido, pregúntate por qué”.

Monseñor señala que se puede hacer un sermón de una forma bucólica, poética, piadosa... y la reacción seria: ¡qué bonito lo que ha dicho! pero tiene poco que ver con la vida, no ha aterrizado. El siempre aterriza, añade.

Sanz Montes afirma que no entra en política en sentido partidista. Lo hace porque la palabra "política" viene del griego polis que significa pueblo. Y el pueblo tiene incertidumbres, agobios, interrogantes... y toda esa trama que nos acorrala tiene que ver con la gobernanza, cuando haces leyes, abres cauces o cercenas libertades.

Decir una palabra desde el Evangelio no implica hablar como si se fuera una minoría de la oposición o una mayoría pretendiente.

“Cuando hablo lo hago desde los valores cristianos, hablo de la vida, del que no ha nacido, del que la está acabando. Denunciar que no se cuida la vida no es entrar en el toma y daca político sino en el reivindicar que la vida es sagrada.

Monseñor Sanz Montes habló de Covadonga como un Santuario donde no hay grandes milagros, como ocurre en otros Santuarios marianos. “Aquí hay milagros cotidianos, que nos permiten asomarnos a la vida de otra manera. Todos subimos a Covadonga con nuestro fardo cargado de asuntos positivos, negativos, lágrimas, sonrisas … y bajamos de un modo cambiado”.