Manuel Ángel Vázquez: pido perdón, me solidario con el pueblo ucraniano y condeno esta invasión

Manuel Ángel Vázquez estudia Económicas en la Universidad de Oviedo, está en su último año de carrera y hasta el pasado sábado, 5 de marzo, estaba decidido a viajar a Moscú de Erasmus, donde además le esperaba una oferta laboral.

Su intención era viajar hasta Estonia, para posteriormente coger un autobús hasta la capital rusa. Y estaba empeñado en ello, a pesar de las muchas recomendaciones,consejos y presiones que le llegaban desde su familia, de sus amigos y desde la propia Universidad de Oviedo dada la grave situación que se vive en la zona tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Hasta hace unos días, Manuel Ángel argumentaba que las noticias que le llegaban desde Moscú eran que no habría problema en establecerse en la ciudad y que todo era seguro si uno no se metía en conflictos. Desde a capital rusa le comentaban que el único problema era con la divisa del país.

Manuel Ángel reconoce que "estaba ofuscado con la idea de viajar a Moscú después de estar ahorrando un año para preparar este viaje". "No fuí capaz de ir más allá, estaba obstinado en ir después de un año ahorrando", añade que "la gente piensa que iba a ir por capricho, pero no saben todo el trabajo y sacrificio que suponía para mí renunciar a ese Erasmus, sin embargo, me dí cuenta de ello gracias a Dios y pido perdón por haber tardado tanto en darme cuenta, me solidarizo con el pueblo ucraniano y por supuesto que condeno esta invasión", concluye.

Reconoce que además de las presiones familiares, la decisión definitiva para dar el paso atrás llegó tras hablar con el Vicerrectorado de Internacionalización, desde donde le propusieron otras alternativas. Ahora, la posibilidad que le queda es la de continuar con las clases de forma telemática para terminar este último curso de carrera, y tratar de buscar otra salida laboral