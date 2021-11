Mallada: "La reforma del Estatuto de Autonomía es una nueva cortina de humo"

¿Barbón quiere la oficialidad del asturiano o es postureo? La pregunta va dirigida a Teresa Mallada, presidenta del Partido Popular de Asturias, que tiene claro que el presidente del Principado es un "especialista en meterse en charcos" para tapar la parálisis de su Gobierno que "lleva dos años sin tomar ninguna decisión relevante".

En una entrevista en COPE Asturias, la líder del principal partido de la oposición ha contado que la reforma del Estututo de Autonomía que busca la oficialidad del asturiano es una "nueva cortina de humo" del presidente del Principado para desviar la atención y tapar su "ineficacia e ineficiencia" en vez de centraerse "en lo importante".

"No sabemos qué pretende Barbón con la reforma que ahora parece que se retrasa", ha explicado Mallada en los micrófonos de COPE.

Mallada, que trabaja para unificar el voto del centroderecha, cree que la crisis interna de Ciudadanos y el apoyo de Foro a la oficialidad del asturianos va a beneficiar su partido. "Nos ayuda la situación de esos dos partidos porque los asturianos perciben que el PP es la única fuerza que puede resolver los problemas de Asturias". En ese sentido, afirma que el PP ya está notando "acercamiento" de militantes y simpatizantes de Foro Asturias y de Ciudadanos.

Preguntada sobre el pulso que mantienen Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso sobre el control del PP de Madrid, la presidenta de la formación política en Asturias ha respondido que "aquí estamos centrados en bajar impuestos, crear empleo o mejorar la formación y no es una cuestión sobre la que debamos pronunciarnos". Mallada ha reconocido que esa batalla interna no favorece la imagen del PP y "siempre es mejor que no se hable sobre esas cuestiones". A renglón seguido ha añadio que "las encuestas dicen que Casado es la alternativa y que va a ganar las próximas elecciones generales".