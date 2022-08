Mallada, en COPE: "Barbón no planta cara a Sánchez y así vamos hacia el desastre"

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha calificado de "parche" el plan de ahorro energético impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Declaraciones en una entrevista en COPE, en el stand de Coca-Cola de la Feria de Muestras de Asturias.

Mallada advierte de que "con los gobiernos socialistas nunca podemos estar exentos de sorpresas". Lamenta la presidenta popular que "si no es poco la altísima fiscalidad o las trabas burocráticas que tenemos en Asturias, ahora nos llega este plan improvisado e impuesto por Sánchez".

"Un parche", asegura Mallada, que denuncia que el Gobierno de Sánchez está desaprovechando todas las energías que tenemos en España: "Se puede prolongar la vida de las centrales nucleares porque las cinco que tenemos en España generan el 20% de la energía que consumimos".

Denuncia la presidenta del PP de Asturias que "no hay un plan energético claro y no hay una apuesta clara del Gobierno de Asturias de hacer frente a las imprudencias de Sánchez porque vale más no molestar al jefe y dejar de lado la defensa de los intereses de Asturias". "Tenemos un presidente que es el primero de la clase en agradar a Sánchez y así, vamos hacia el desastre", ha añadido, en COPE Asturias, Teresa Mallada.