Mal trago para la presidenta del F.C. Grisú

La presidenta del F.C. Grisú, Maria del Carmen Pintado, ha hablado en COPE sobre lo ocurrido hace tres años cuando una ex jugadora fotografiaba desnudas a sus compañeras en el vestuario y en las duchas, para luego entregarle las instantáneas a su pareja, el entonces segundo entrenador y delegado del Club. La presidenta, dice que una vez se enteró de lo ocurrido inmediatamente reunió a las jugadoras y a sus padres para informarles de lo ocurrido, y no se enterasen por otras vías.

María del Carmen Pintado, dice que el ahora acusado era una persona muy ligada al club y con mucha relación con su padre, Luis Honorino Pintado, entonces presidente de la entidad, con lo que no reaccioné porque no me lo creía. La presidenta reconoce además que con este asunto tenía en las manos una patata muy caliente que era contarle a su padre lo ocurrido. A día de hoy, todo transcurre con normalidad en el Club, aunque también todos quieren pasar el trago de acudir a la Audiencia Provincial de León a declarar en una causa en la que, tanto el Club como las trece jugadoras que fueron grabadas y fotografiadas se personan como acusación particular.