Los videojuegos pueden ser útiles para enseñar en las aulas

¿Una Play Station en lugar de un globo terráqueo? ¿La Xbox donde antes estaba el esqueleto de Naturales? No es ninguna locura. Al menos, eso dice la investigadora y asesora pedagógica Clara Cordero, que coordina el seminario 'Cerebro lúdico: de cómo los adolescentes nos marcan de nuevo el rumbo y reformulan nuestra mirada de juego", dentro de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes, en Gijón.

Cordero asegura que los videojuegos pueden ser herramientas de aprendizaje en las aulas. Pone como ejemplo 'Life is strange', que trata sobre el acoso escolar. Permite rebobinar las acciones que el jugador realiza y tomar otras decisiones. Pero no quiere concretar ningún tipo de videojuego: "Aunque sea un videojuego de acción, de pegar tiros, no nos podemos quedar sólo con eso; tenemos que mirar la estrategia del videojuego para que los jugadores resuelvan los problemas que plantea. A todos se les puede sacar provecho", asegura la investigadora.

Videojuegos en su justa medida

Cordero defiende, sin embargo, que la utilidad de un videojuego como herramienta pedagógica no supone que los adolescentes puedan tener barra libre: "Hay que tener control como con todo en la vida, no dejas a los niños comer chocolate o ver la televisión todo el día; todo tiene que estar en su justa medida".

Prestar atención para evitar adicciones

Por eso, la investigadora y asesora pedagógica, que participa estos días en los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueles, explica que "hay que prestar atención al alumno" para evitar posibles adicciones, aunque advierte de que "la herramienta no es el problema de que lleguemos a ese punto, el problema es otro anterior y habría que trabajar por qué el chaval ha llegado a ese momento".