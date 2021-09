Los vecinos contrarios a la ITV en Granda: "El Ayuntamiento ha hecho un paripé"

ITVASA ha adjudicado, en 460.000 euros, la construcción de la estación de ITV en la parroquia de Granda, en Gijón. La empresa adjudicataria es Ovinorte, que se compromete a finalizar los trabajos en 70 días desde que se firme el contrato. En COPE, hemos hablado con Pilar Granjo, miembro de la plataforma 'ITV Granda NO'.

"Seguiremos luchando hasta que salga la noticia de que la ITV no estará en Granda", asegura Granjo, que denuncia que "es un atropello manifiesto del Principado, un empeño que ralla la paranoia, y del Ayuntamiento, que ha montado un escaparate".

"Estaba todo orquestado. La alcaldesa montó un escaparate al ponerse a favor de los vecinos. Concedió la licencia porque era legal y no hacerlo era prevaricar; pero nuestra señora alcaldesa, Ana González, dejó todo intento de poder seguir mediando: "Doy la licencia, me cruzo de brazos y se acabó". Creemos que no está reñido uno con otro y podría haber seguido presionando o negociando con el Principado", ha dicho Pilar, que también ha contado en COPE que están ultimando la denuncia para paralizar, en los tribunales, la obra.