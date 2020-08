Los turistas que este fin de semana se acercaron a la Ruta del Alba, en Sobrescovio, se encontraron con el paso cerrado debido a tres barricadas con árboles talados que cortaban el camino. También carteles que rezaban “los pueblos no viven por los veraneantes, sobreviven por sus habitantes”.

En HERRERA en Cope Asturias nos hemos acercado a Soto de Agues que es la localidad de donde parte la ruta. Hemos charlado con una de sus vecinas, Dolores Alonso, que regenta el Hotel Rural Casa Lao. Nos ha contado que la avalancha de turistas los fines de semana es tremenda, que los coches no caben en el aparcamiento habilitado y estacionan por todas partes creando cierto caos en la zona. Para los hosteleros la llegada de turistas es una buena noticia, pero Dolores matiza que quien cortó el paso puede tener sus razones. Y es que la ruta es un viejo camino que desde siempre ha dado acceso a las fincas de la zona y ahora los turistas no respetan nada.: “Si pasas con ganado les estorba, no quieren que lleves animales pero ellos llevan sueltos a sus perros y es por donde toda la vida se llevó el ganado a las fincas”. Hace falta que sepan convivir con las actividades que se desarrollan aquí todo el año.

Dolores ha recibido turistas de Madrid, Barcelona y País Vasco. Dice que miedo a contagios no tiene porque lleva las medidas de desinfeccion a rajatabla.

