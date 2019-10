'Los políticos nos maltratan'

El abogado, periodista y escritor Fernando Jáuregui que presenta esta su nuevo trabajo “Los abogados que cambiaron España” en el Colegio de Abogados de Oviedo,donde estará acompañado por el también abogado y ex presidente del Principado, Pedro De Silva, no faltará entre el público, otro ex presidente, Javier Fernández. Con el actual mandatario Adrián Barbón, Jáuregui confiesa no tener ningún tipo de trato al igual que con Adriana Latra, mano derecha de Pedro Sánchez. Jáuregui, es tajante y asegura, que se necesitan más juristas trabajando en al gobierno y habla de la necesidad de cambiar una legislación que "ya no nos representa" y "se ha quedado anticuada" para defender al estado, como se está viendo en el caso de Cataluña.