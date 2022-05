Los políticos están acabando con el campo en Asturias

Manuel Velasco es ganadero y vende la leche que producen sus vacas a la fábrica de Danone en Salas, que ya les ha anunciado su intención de poner el candado a las instalaciones. Hemos charlado con él en HERRERA en Cope y nos ha contado que, de momento, la dirección de la factoría les ha asegurado que seguirá recogiendo la leche para trasladarla a otras instalaciones fuera de Asturias.

Claro que están con la mosca detrás de la oreja porque el contrato que tienen firmado con Danone acaba con el año. Como él hay otros 38 ganaderos.

Manuel expresaba en nuestros micrófonos la indignación que hay en la zona con la actitud de nuestros políticos a los que acusa de dejar morir al campo.

El cierre de Danone viene a sumarse al mal estado de las vías de comunicación. Dice Velasco que los políticos “prometen y prometen pero nada más”. Pone como ejemplo el Puente de la Barrosa “si quisieran en dos semanas estaba terminado” o la autovía que está sin concluir y que obliga a utilizar carreteras secundarias con nulo mantenimiento.

Añade: “que la gente venga a vivir al campo es un sueño que tienen los políticos, pero no va a venir nadie porque no hay condiciones. No hay una calidad de vida similar a la de cualquier núcleo urbano”.

Manuel Velasco está convencido de que el campo asturiano tiene fecha de caducidad . “Probablemente los que estemos aquí ahora seamos los últimos. La gente envejece, no nacen niños y las matemáticas no fallan”.

Aquí puedes escuchar la entrevista.