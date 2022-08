Los hosteleros gijoneses: "Acatamos la medida de ahorro energético, pero volvemos a ser el patito feo"

Nueva traba para la hostelería, un sector especialmente castigado durante la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El presidente de la patronal OTEA en Gijón y uno de los responsables del grupo hostelero Gavia, Ángel Lorenzo, ha estado este miércoles en COPE, donde ha denunciado que las medidas de ahorro energético impuestas por el Gobierno de Sánchez no han sido consensuadas con el sector.

"Las vamos a acatar, pero tenían que haber hablado con nosotros para acordar las medidas. Por ejemplo, se podría mantener las luces en los escaparates durante los fines de semana, cuando está la hostelería abierta, porque tenerlos apagados puede generar sensación de inseguridad", asegura Lorenzo.

Cree que las medidas "no van a tener tanta repercusión en ahorro energético como en el machaque a un sector que vuelve a ser el patito feo". "Nosotros no queremos despilfarrar, nunca lo hacemos y con los costes energéticos que nos pasan cada mes, ya ahorramos todo lo que podemos, pero somos empresas de servicios, estamos para servir al cliente y para dar confort, porque si no se siente confortable, se queda en casa, y dejamos de generar empleo y habrá más crisis", advierte.

De hecho, Lorenzo recuerda que la hostelería mueve más del 11% del PIB asturiano y 45.000 personas viven del sector turístico. "Barbón decía el otro día que estas medidas son para salvar a la industria, la hostelería también es una industria importante que hay que mimar", pide.

