Las enfermeras del HUCA advierten sobre el COVID: "La situación no es muy halagüeña y esperamos semanas duras"

Las enfermeras de Asturias piden "prudencia" ante el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los interiores. La delegada del Sindicato de Enfermería (SATSE) en el HUCA, Margarita Fernández, ha contado en COPE que "estamos con ese miedo y preocupación; y cualquier momento (para retirar la mascarilla) nos iba a parecer prematuro; pero ahora mismo, tenemos más temor".

La ocupación hospitalaria se ha triplicado en menos de dos semanas y la evolución no es muy positiva, según Margarita: "La situación no es muy halagüeña y creemos que ahora va a llegar la resaca de la Semana Santa y nos van a venir semanas duras. Ojalá nos equivoquemos, pero no parece indicar lo contrario", explica.

Por eso, ha pedido al Gobierno del Principado que esté muy vigilante y que sea valiente: "El hecho de que no se hagan públicos los datos, no quiere decir que ellos no los tengan controlados; y si tienen que tomar medidas drásticas en cuanto a las mascarillas y otras restricciones, que lo hagan, que no se echen atrás por miedo al rechazo social".

Margarita, además, ha denunciado la relajación de los protocolos: "Parece que se va jugando con los protocolos en función de los recursos humanos que hay", defiende y advierte de que "la pandemia está pasando factura y hay un número importante de bajas entre las enfermeras". En cualquier caso, hace un llamamiento a la responsabilidad personal: "Pensemos que estó no ha terminado y que el hecho de que no haya un conteo diario de casos, no significa que esto se haya terminado. La gente sigue enfermando y sigue muriéndose".