Jesús nos dice, en Semana Santa, que es posible la esperanza

El Arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, ha compartido este Jueves Santo con los oyentes de Cope Asturias, recordando la importancia de esta cita anual en el calendario cristiano.





“De aquí parte todo y aquí culmina todo. La última palabra no la tienen el sinsentido, el dolor, la incomprensión, la soledad o la propia muerte, si no que Jesús viene a decir que hay una última palabra que él se reserva y por tanto es posible la esperanza”, explicó.





Frente a las críticas de “alguna pregonera que ha dicho recientemente que no entiende por qué adoramos a un fracasado”, Monseñor Sanz Montes recordó que “no es así, adoramos a alguien que nos ha suplido con un gesto de amor único. Alguien que ha tenido el gesto heroico de dar la vida por amor y no terminó en un zulo oscuro, si no que dejó para siempre el sepulcro vacío”.





Don Jesús confesó que se emociona repitiendo en la Misa de la Cena del Señor, en la Catedral, el gesto de lavar los pies. Jesús lo hizo con sus discípulos y él lo repite expresando que: no estoy aquí pavoneándome si no para servir a quienes me han confiado como comunidad cristiana.





Sanz Montes quiso recordar que los cristianos recordamos estos días aquella primera Semana Santa, con Jesús muerto y resucitado, estando cerca de los que peor lo están pasando porque la Vía Dolorosa no termina. A través de los siglos hemos visto personas que han prolongado todo lo que Jesús sufrió en nombre nuestro.





Aquí puedes escuchar la entrevista.





