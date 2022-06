Gijón recupera la tradicional bendición de las aguas por San Pedro

Gijón ha recuperado, este 29 de junio, la normalidad en las celebraciones religiosas por la festividad del patrón de la ciudad, San Pedro. Así, el responsable de la parroquia homónima ha celebrado misa y posteriormente, como manda la tradición, ha bendecido las aguas del Cantábrico, cuyo origen está en el temor que tenían las madres gijonesas de que sus hijos, que solían jugar en la playa de San Lorenzo, pudiesen tener algún percance durante el verano.

El párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta, celebra la vuelta de la bendición, "aunque el COVID sigue entre nosotros" -advierte don Javier-, porque se trata de una tradición "simpática y que da sabor a Gijón". La nota amarga, sin embargo, la ha puesto el equipo de Gobierno de la ciudad, formado por PSOE e Izquierda Unida.

Ni la alcaldesa ni ninguno de sus concejales ha acudido a la celebración, algo que respeta el párroco Gómez Cuesta que, sin embargo, advierte de que "las tradiciones no son de nadie, son del pueblo y los que están en un cargo tienen que respetarlas". En una entrevista en COPE, antes de oficial la misa por San Pedro, recuerda que "en Cudillero, todo el mundo va a La Amuravela y no pasa nada; y en Santiago de Compostela, donde gobierna también el PSOE, van a la ofrenda; no venir es malentender las cosas".

No en vano, otros alcaldes socialistas de Gijón, como Vicente Álvarez-Areces o Paz Fernández Felgueroso, y la forista Carmen Moriyón, que aparece en la foto de EFE que ilustra la noticia, en la bendición de 2017, acudieron al acto.