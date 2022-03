El Gaitero detiene su producción por la huelga del transporte: se han quedado sin botellas para la sidra

La huelga del transporte ha llegado al Grupo El Gaitero. La marca asturiana, que vende 25 millones de litros de sidra espumosa en todo el mundo, ha tenido que detener la producción en sus instalaciones de Villaviciosa por el parón de los camioneros. ¿El motivo? Se ha quedado sin botellas. "Vienen de León, Burgos, Cataluña y Portugal y no hay manera, ni siquiera intentándolo con convoyes escoltados, unos camioneros no quieren y otros no se atreven", ha explicado, en una entrevista en COPE Asturias, el director general del grupo, Ricardo Cabeza.

No entran camiones con vidrio ni salen con la producción, una circunstancia que ha obligado a dar vacaciones a una veintena de trabajadores, aunque Cabeza advierte de que la solución no se puede demorar mucho tiempo: "Son gente de embotellado, expediciones, control de calidad y administración; pero si no se soluciona el conflicto, tendremos que recurrir a un ERTE. Si esto no se soluciona en 15 días, va a ser insostenible".

Afortunadamente, explica el director general de El Gaitero, el parón en el transporte no coincide con el pico de producción de la marca (en septiembre, de cara a la Navidad), aunque preocupa en la empresa que la recuperación de la actividad sea desigual por comunidades autónomas. En la entrevista, Cabeza ha asegurado que es un momento inédito en la historia reciente de El Gaitero, fundado en 1890: "Con este nivel de indicendia en las expediciones, no lo recordamos", ha explicado.