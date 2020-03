Funeraria Gijonesa trabaja para que el adiós a los fallecidos sea lo más cercano posible

El colapso que está viviendo lMadrid por la crisis sanitaria causada por el coronavirus ha obligado a la capital de España a pedir a otras comunidades que se hagan cargo de la inceneración de algunos fallecidos por COVID-19. Ante esta situación, Funeraria Gijonesa se ha ofrecido para ayudar en la medida de lo posible: "La infraestructura de la que disponemos y nuestro equipo humano han sido claves para que podamos prestar colaboración", explica Verónica González, directora de marketing de Funeraria Gijonesa.

González advierte de que, en una situación como la actual, "es importante contar con un equipo humano profesional, no se puede utilizar a personal no cualificado". Añade, además, que han colaborado porque "cumplimos nuestra misión, somos fuerarios y tenemos una obligación de prestar ayuda y responder a esta necesidad". Entre todos unidos, será más fácil combatir al virus, dicen en Funeraria Gijonesa.

Han respondido afirmativamente a la petición de ayuda a la Comunidad de Madrid, pero han puesto en conocimiento de las autoridades que "se salvaguardará la necesidad, primero, de los gijoneses y después, de los asturianos".

Se prohiben los velatorios

La mayor dificultad estos días no es el número de fallecidos, si no las medidas excepcionales que impiden a muchas personas despedirse de sus seres queridos. Desde este lunes, se han cerrado todos los velatorios: "Es la ley, son las normas y hay que cumplirlas, pero nos da mucha pena por las familias", explica Verónica González, que añade que "el comportamiento de las familias y todos los gijoneses está siendo ejemplar. Están cumpliendo las recomendaciones de acudir solo los familiares, respetar los turnos y no alargar los velatorios".

"Nos duele -asegura la directora de marketing de Funeraria Gijonesa-, estamos intentando implementar todas las medidas a nuestro alcance para que la despedida sea lo más cercana posible dentro de esta situación. Estamos activando mecanismos como videoconferencias y nuestros empleados están grabando vídeos en los que se presentan ellos mismos para decirle a los familiares de los fallecidos que estén tranquilos, que estamos con ellos, que estamos cuidando de sus familiares, como hemos hecho siempre", explica, emocionada, Verónica González.