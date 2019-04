Francisco Blanco (PSOE) en COPE: “No hay problema porque Javier no venga a los mítines”

El cabeza de lista del PSOE al Senado por Asturias, Francisco Blanco, ha restado en importancia en Herrera en COPE Asturias a la ausencia del presidente del Principado, Javier Fernández, en los actos de campaña organizados por el Partido Socialista en Asturias y, más en concreto, en el mitin de Pedro Sánchez en Gijón. “El compromiso del presidente es al cien por cien con el Gobierno de Asturias y ya no ocupa cargos de responsabilidad en el PSOE. No hay ningún problema con eso”.

Blanco, que aspira a ocupar un escaño en el Senado, ha defendido la necesidad de contar con una cámara de representación territorial porque “existen problemas en las comunidades autónomas” y es el “órgano ideal” para solucionarlos. Sin embargo, afirma con rotundidad que el Senado “ha fracasado” en su papel de representante territorial por el papel que tiene asignado. “España necesita el Senado pero no para ser una cámara de segunda lectura, debería ser preceptiva para aprobar la financiación autonómica o los convenios entre comunidades autónomas”.

Blanco también ha defendido la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez. No cree que haya ninguna relación entre la descarbonización impulsada por la ministra Teresa Ribera y el cierre de las centrales térmicas. “No he visto cerrar ninguna térmica en diez meses y las dos que han anunciado su clausura es porque han decidido no invertir en desnitrificación. No tiene nada que ver con las políticas del Gobierno”.

El candidato socialista al Senado espera viajar en AVE hasta Madrid durante la próxima legislatura pero “me temo que será difícil si ocurre como en la etapa del PP que no invirtió un euro en la Variante de Pajares durante siete años”.

Sobre el peaje del Huerna, deja claro que “es muy difícil rescatar la concesión a Aucalsa pero habrá que introducir alguna medida paliativa para rebajar la factura”.