VA Exlcusive, mejorando la calidad del sector inmobiliario en Asturias

Herrera en COPE Asturias se ha desplazado, este martes, a la oficina de VA Exclusive en Oviedo. Su responsable, Alejandro Mastache, ha explicado que son más que una agencia inmobiliaria: "Vamos más allá; creemos, no solo en la intermediación, sino en un servicio para que la vivienda sea mejorada, y el propietario venda a mejor precio y en menos tiempo".

Así, con su local de la calle Caveda, 31, en la capital asturiana, "empiezan a conocernos y es brutal poder ofrecer este producto en tres oficinas en el Principado: la de Oviedo, la de Avilés y la de San Esteban. Con esta idea, pretendemos que muchos más compradores vean lo que hacemos y que mejore la calidad del sector".

La calidad que caracteriza a VA Exclusive se traduce en datos: venden 9 de cada 10 pisos. ¿Cuál es el secreto? "Un buen análisis de la propiedad", responde Mastache, que añade que "preparamos la vivienda, quitando muebles viejos, cambiando suelo, pintando, colocando nuevos muebles, decorando, preparando un zoom virtual...".

Mastache advierte, además, de los peligros que tiene vender un piso sin contar con profesionales "porque el propietario no tiene conocimientos inmobiliarios, no sabe qué precio poner, o no tiene conocimientos bancarios para buscar financiación para el comprador". El responsable de VA explica que "aunque aparentemente los honorarios de la agencia pueden parecer altos a un vendedor, ese dinero lo va a ganar en salud y tranquilidad".

Además, el mercado inmobiliario está en una situación muy compleja: "Tributariamente cada vez es más difícil, está la duda del Euribor, qué escojo, a qué banco pregunto... Hay tal cantidad de información que nunca había sido tan necesario contar con agencias como VA Exclusive", sentencia.