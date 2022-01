La exalcaldesa de Gijón, sobre el atentado de ETA del 96: "Fue un problema en mi vida después"

Francia entrega, este viernes, a España a la etarra acusada de atentar, en Gijón, en noviembre de 1996. Es Iratxe Sorzabal; y se enfrentará a 46 años de prisión por poner una bomba en los juzgados de Poniente y otra en la Farmacia Palacio, en la avenida de Manuel Llaneza de la ciudad asturiana. La farmacia era propiedad del marido de Paz Fernández Felgueroso, alcaldesa de Gijón entre 1999 y 2011 y que ese año (1996) había estado al frente de Instituciones Penitenciarias.

Fernández Felgueroso ha estado en Herrera en COPE Asturias, para recordar el atentado: "Lo recuerdo como un momento lejano, pero amargo. Fue un gran susto porque me llamó el comisario y su primera frase fue 'han puesto una bomba en la farmacia'. Yo me quedé petrificada, pero inmediatamente después, me dijo 'no te preocupes, no ha pasado nada'", ha relatado la exregidora de Gijón que, sin embargo, advierte de que "pudo haber sido una tragedia, porque en la planta superior, había unos niños durmiendo que habían venido a pasar unos días".

Fernández Felgueroso había sido secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios hasta unos meses antes del atentado: "Me trajo problemas en mi vida después porque haber dejado mis responsabilidades en Instituciones Penitenciarias y seguir siendo objetivo de ETA hizo que Interior considerase que debía tener escolta hasta que, en 2011, (la banda terrorista) dejó de matar. Estoy muy agradecida, pero mi vida no fue exactamente igual que la que hubiese podido tener sin esa carga".