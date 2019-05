“El PP está más fuerte que nunca”

La candidata del PP a la presidencia del Principado, Teresa Mallada, ve a su partido “más fuerte que nunca” para ganar las elecciones del 26 de mayo. En una entrevista en COPE Asturias no ha ocultado su distanciamiento con la presidenta del Partido Popular en Asturias, Mercedes Fernández, aunque cree que “se le da una importancia que no tiene porque en todos las organizaciones hay situaciones de más o menos relación”. En ese sentido, remarca que el candidato socialista, Adrián Barbón, no ha conseguido que el presidente del Principado, Javier Fernández, haya asistido a “ningún” acto electoral del PSOE. “En todos los partidos hay problemas, es lo normal”.

Para Mallada, lo importante son los programas y las propuestas y “Asturias debe cambiar”. Se compromete a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, a rebajar el de Actos Jurídicos Documentados y a poner facilidades, desde los primeros años, a los empresarios. Defiende una “buena gestión” para compensar la bajada de la recaudación y poder mantener los servicios básicos. “La izquierda no quiere bajar los impuestos porque está reñida con la buena gestión”.

Sobre el futuro de la industria, afirma que “me preocupa bastante que Pedro Sánchez venga a Asturias a decir que quiere rematar la faena porque ya hemos visto que sólo tiene excusas y no protege a las grandes empresas que son las que más trabajo generan”. En ese sentido, considera una “frivolidad” que haya pasado por Gijón “con excusas y sin soluciones”.

Mallada ha repartido críticas para sus adversarios. Considera un “riesgo” que el socialista, Adrián Barbón, gobierne Asturias porque “no se atreve a enfrentarse al Gobierno central” y "ha vivido exclusivamente de la política". Al candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, lo encuadra en el “PSOE light” y no pasa por alto que ha sido asesor económico de Javier Fernández. Asegura que Foro Asturias representa el pasado y que VOX representa a personas que no se ven representadas en los ideales del PP. “No es el momento de ideales sino de realidades”.

Sobre posibles alianzas tras las votaciones del 26 de mayo, da por hecho que Barbón y Vázquez ya tienen cerrado un pacto para gobernar Asturias. “Nos ha llegado que el PSOE cedería a Ciudadanos el senador por designación autonómica a cambio de su apoyo”. El escaño en la Cámara Alta sería, según ha revelado Mallada en COPE, para el exdiputado autonómico Nicanor García que no consiguió entrar en el Senado en las elecciones generales del 28 de abril.