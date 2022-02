Elena, ucraniana residente en Oviedo: "En mi ciudad está muriendo gente"

Elena Molodevska llegaba a Oviedo en el año 2012 para visitar a una amiga. En la capital asturiana conoció a Alfonso y un año más tarde secasaban. Tiene 46 años y toda su familia reside en Jersón, una localidad situada al sur de Ucrania, de algo más de 280.000 habitantes, a orillas del mar Negro y junto al río Dniéper.

Elena lleva toda la mañana de este jueves pegada literalmente al teléfono. En Jersón reside su madre, su hermano, varios sobrinos y gran parte de la familia de su padre. La preocupación, y más en la distancia, es máxima. Nos cuenta que los hombres de esta localidad se tienen que esconder para no ser reclutados a luchar contra los rusos. Dice que la situación es muy grave porque hay muertos en mi ciudad, mi hermano con toda su familia está escondido en un pueblo y no puede salir a la calle, al igual que su hijo que tiene 16 años, porque reclutan a todos los hombres para la guerra.Hay mucho pánico entre la población por todo lo que esté por venir, y es que al final, se cumplieron los peores pronósticos, aunque siempre queda un hilo de esperanza de que el desenlace a esta crisis hubiese sido otro.

A Elena, su familia le dice que los establecimientos de comida están desabastecidos totalmente, no hay ni pan, la gente no puede sacar dinero de los bancos, no hay medicinas. Se pregunta porque tiene que morir la gente. Allí nadie entiende esta guerra que, cree obedece a razones políticas y económicas. Añade además que conoce a varias personas de nacionalidad rusa y muchos piensan lo mismo, no entienden lo que está ocurriendo.

Hace muy pocos años que la madre y el hermano de Elena visitaban Asturias, y Oviedo, donde reside su hija, les gustó mucho lo que vieron y la intención era volver. Ahora, y dadas las circunstancias no saben cuando podrán salir de Jersón, ni siquiera saben como será el mañana.