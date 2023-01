Dream Theater abre su gira europea en Avilés

Dream Theater, la mítica banda estadounidense, referente del metal progresivo, abre en Avilés su gira europea "Top of the World" con la que sólo hará otra parada en Barcelona.

John Petrucci a la guitarra, Jordan Rudess a los teclados, el bajo de John Myung, la batería de Mike Mangini, y James LaBrie como frontman, harán vibrar al público con los sonidos de su más reciente trabajo discográfico, "A View From The Top of the World". Será en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, este jueves 19 de enero a las 19.00 horas.

“Respetada e idolatrada en todos los rincones del planeta, pionera y vanguardista, de un virtuosismo en acción que asombra...” Esto es apenas una leve pincelada de lo que supone en la historia de la música Dream Theater, la mítica banda estadounidense, referente del metal progresivo, que cuenta con una larga y dilatada trayectoria tras su fundación en 1985, en Boston. Perduran dos de sus fundadores, Myung y Petrucci, formados en el prestigioso Berklee College of Music de la ciudad de la costa Este estadounidense, y tras dos nominaciones anteriores, en 2021 lograron su primer premio Grammy, por una de las canciones integrantes del disco "The Alien".

Las entradas para asistir se encuentran a la venta a un precio de 45 euros (49,50 una vez incluidos los gastos de gestión), a través de la plataforma digital SeeTickets.

Anibal Siñeriz, gestor cultural que trae a Asturias el concierto, nos ha contado en la entrevista que puedes escuchar aquí, que la banda ya está ensayando en Avilés y muy interesada en la gastronomía local.