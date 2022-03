Denuncian descontrol en la llegada de refugiados a Asturias: "El Principado solo busca la foto con los niños"

"Les prometimos el oro y el moro y cuando llegaron aquí quedaron perplejos". Así explica, en COPE, cómo han afrontado algunos de los exiliados ucranianos su llegada al Principado. Él es uno de los muchos asturianos que se montaron en una furgoneta y se fueron directamente a la frontera para alejar a algunos de los ciudadanos de aquel país de las bombas.

En su vuelta a Asturias, se han encontrado con la falta de coordinación por parte del Gobierno del Principado. "Cuando llegamos, contábamos con tener un poco de ayuda, algo de asistencia, un lugar donde puedan residir temporalmente... Y nada de eso, ni de ayudas económicas. Nos dijeron que teníamos que inscribirlos en la Policía, pero en la Policía tampoco saben nada", cuenta.

Tampoco hay ayudas: "Te dicen que vayas a la Cruz Roja y la Cruz Roja te dice que, hasta que no lleven seis meses aquí, no tienen derecho a nada. Te ves de repente con seis personas a tu cargo durante medio año, porque, ¿qué vas a hacer, dejarlos en la calle?".

Este asturiano fue a Ucrania a por siete niños, pero finalmente, trajo a un matrimonio con sus tres hijos y una madre, su hija y la mascota familiar. "En casa no dábamos abasto, no es muy grande y estábamos siete personas, que no nos conocíamos ni nos entendíamos, niños... Fue todo bastante caótico", cuenta. Con la ayuda de la ONG gijonesa Expoacción, encontraron un lugar para la familia: el colegio San José de Sotrondio.

Por eso, ahora se sienten frustrados. "Buscan la foto con los niños y quedar bien. Cuando es gente mayor, pierden un poco de interés, pero esperamos que eso cambio", dice este asturiano que recomienda no viajar a Ucrania por este motivo: "Me llama gente para ir en furgoneta y le estoy diciendo que se lo piensen bien porque aquí la cosa está muy difícil, y mentalmente es más complicado ver a esta gente pasándolo mal aquí que el viaje".