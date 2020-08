Denuncia colapso sanitario para conocer resultados de PCR

Paco García, propietario de La Buena Vida donde se detectó un foco de coronavirus, denuncia que sus empleados no reciben los resultados de las pruebas del covid. Dice que en los centros de salud no cogen el teléfono por lo que no pueden ni tan siquiera gestionar las altas médicas. Dice que ha venido respetando estrictamente todas las medidas de seguridad necesarias y ha llevado a cabo una desinfección total del establecimiento que pensaba reabrir hoy al público, pero no ha podido hacerlo por la falta de respuesta sanitaria.

Nos lo ha contado en HERRERA en Cope, mientras participaba en una manifestación de hosteleros asturianos que se concentraban este mediodía frente al Ayuntamiento de Gijón en protesta por las restricciones de horarios impuestas por el Principado.

