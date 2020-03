Cuando el coronavirus te pilla en la otra punta del mundo

La expansión del nuevo coronavirus ha pillado a muchos asturianos lejos de la tierra. Es el caso de Marta Zapico, que vive en Australia desde hace ocho meses y ha contado, en Herrera en COPE Asturias, cómo está viviendo estos días.

Marta llegó a Sidney "con un visado de estudiante porque las condiciones aquí son muy buenas, puedes trabajar e ir a clase a la vez". Hasta hace unos días "todo iba bien, yo iba a mis clases de iglés, trabajaba y estaba viviendo el sueño que tenemos todos los españoles que venimos aquí, tan lejos de casa", explica Marta.

La situación en Australia parece mejor porque "no hay Estado de Emergencia ni cuarentena obligatoria, pero eso no quiere decir que no vaya a ser igual de grave que en España", ha contado Marta.

Esta ovetense quiere volver a España: "Es mi única preocupación. Tenía un vuelo programado para volver el 30 de abril, pero llamé a la Embajada y me dijeron que 'de ninguna manera', que tenía que volver esta misma semana. He tenido suerte porque contacté con la aerolínea y me cambiaron el vuelo para el sábado. Pero ya me lo han cancelado y me han dado uno el domingo que no está confirmado".

Marta tiene "las maletas y todo preparado para salir hacia el aeropuerto mañana mismo, si es necesario". Pero no todos están teniendo la misma suerte: "Hay un poco de desesperación. La mayoría de países han cerrado el tráfico aéreo y no nos dan soluciones. La única opción es parar en Catar y la aerolínea Qatar Airways da poca información y sus billetes cuestan unos 10.000 dólares".

Cuando vuelva, Marta hará escala en Madrid: "Haré allí la cuarentena, en casa de mi hermana. No quiero volver a Oviedo porque en casa está mi madre que, después de ocho meses sin vernos, querrá abrazarme y no se puede. Será difícil no abrazar a mi hermana, pero es lo que hay que hacer", ha reflexionado en COPE.