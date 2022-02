El Coro Son Astur nace en enero de 2014, como iniciativa de unos integrantes entusiastas que anteriormente habían formado parte del Coro de la Casa de Pueblo de Oviedo, el cual comenzó su andadura en el 2002 bajo el amparo de la Asociación Cultura Vetusta. Actualmente sus más de 50 voces mixtas interpretan un variado repertorio que lleva a trabajar obras de distintos géneros y estilos musicales.

Con el entusiasmo, sabiduría y profesionalidad de su director D. Javier Fernández Mejuto, ha logrado asentarse dentro del panorama coral asturiano, queriendo llevar su música más allá de sus fronteras e intentando poseer una seña de identidad propia que dé carácter diferente a dicho grupo.

Este joven grupo ha arrancado con fuerza y comienzan a fraguar su curriculum con importantes actuaciones dentro de la región asturiana, incluso fuera de ella. Ha participado en el Festival de Masas Corales “José María Bardiales”, también ha participado en el Festival Coral “San Nicolás de Bari”, ambos en Gijón. Interviene en el Encuentro Coral do Galo do Curral en Vila de Cruces en Galicia, en la misma Comunidad autónoma participa en los Encuentros Corales del concejo de Teo. En el mes de noviembre participa en el V Encuentro Coral de la Coral La Turiela en Faramontanos de Tábara en Zamora. En mayo de 2015 han participado en el III Encuentro Coral de Habaneras en Barreiros (Lugo) y viajado hasta tierras del Bierzo para cantar en el Teatro de Bembibre. En 2017 viaja a Orense para cantar en un Encuentro Coral y participar en una Misa Mayor en la Catedral de dicha ciudad. En 2017 viajan de nuevo para cantar en el Festival de Habaneras de Narón en Ferrol y dan un concierto en el Casino Ferrolano y otro en la ciudad de La Coruña. En 2019 también participan en el Festival de Habaneras y Canción marinera en Espasante; y en este mismo año viajan a Italia para participar en el Festival Coral Internacional Verona Garda Estate, realizando conciertos por diferentes ciudades italianas como Milán, Venecia, Padua, Verona, Mantua, etc.

Más recientemente ha tenido varias actuaciones:

Concierto por San Mateo en el Auditorio Principe Felipe, en la Basílica de San Juan el Real, La Basílica de Covadonga, Colombres y ha participado en el Policoro de más de 140 voces junto con otros tres grupos corales para celebrar los 1200 años de historia de nuestra Catedral de Oviedo, cantando la misa de 12 este mes de Diciembre.

También alegraron las navidades de los ovetenses cantando Villancicos el 21 de Diciembre en distintos enclaves de la ciudad.

En la actualidad están ilusionados trabajando en nuevos proyectos muy amenos, divertidos y para todos los públicos.