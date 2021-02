Concha, hija de una residente en un geriátrico asturiano: "Las familias estamos desesperadas"

Es el drama de muchas familias que tienen a sus mayores en una residencia. Desde que estalló la pandemia en marzo del año pasado, las comunicaciones con ellos han sido vía telemática en la mayoría de ocasiones; aunque los más afortunados han podido ver 'en persona' a sus familiares.

Un año después, Concha, una asturiana que tiene a su madre, de 86 años, en la residencia Canuto Hevia de Pola de Lena, una de las más castigadas por la segunda ola del coronavirus, ha hablado en COPE: "Las familias estamos desesperadas".

"Todo empezó en marzo, dejamos de tener contacto con los residentes, aunque las videollamadas nos aliviaban un poco. En verano, se abrieron un poco las restricciones y podíamos ver a mi madre media hora a la semana... Aquello era una maravilla", ha explicado Concha. Pero en noviembre todo se torció: "La segunda ola fue terrible en Pola de Lena. Mi madre se contagió de COVID, aunque fue una de las que mejor lo pasó porque 'sólo' estuvo cinco días en el hospital".

Sin embargo, la mayoría de residentes se contagió y no podían tener contacto entre ellos. "Cuando volvió a la residencia estuvo confinada en la habitación y eso supone un deterioro cognitivo y de movilidad irreversible", explica Concha. Su madre padece alzheimer y "no entiende que no nos pueda ver; y el aislamiento y ver que está alejada de nosotros le ha supuesto un deterioro brutal".

