Casi con toda probabilidad se suspenden en Oviedo la Hoguera de San Juan y la Jira al Naranco

Hemos vista como en los últimos días, en las últimas semanas se han ido suspendiendo festejos en Oviedo; la Feria de la Ascensión, Martes de Campo. La concejala de Festejos en el Ayuntamiento ovetense, Covadonga Díaz, confirma que "con toda probabilidad" la Hoguera de San Juan, que debería de celebrarse el próximo 23 de junio y la Jira al Naranco, a celebrar el 28 de junio, también se suspenderían. "Yo no me imagino la Hoguera de San Juan con la gente sentada y guardando una distancia y con un aforo muy limitado", señala la concejala que, añade, "no me atrevería a decir que estos eventos los vamos a suspender a día de hoy, porque aún es temprano, pero yo creo que todo apunta a que este año no se van a poder celebrar".

En cuanto a las fiestas de San Mateo, los funcionarios están preparando pliegos de cara a las fiestas, pero a espensas de que pasa, "lo que sí tenemos claro es que el San Mateo de 2020 no va a ser como los anteriores, será un San Mateo con unas medidas muy restrictivas", asevera Covadonga Díaz. La concejala señala que habrá que esperar a la reunión que el alcalde mantendrá con otras administraciones y ver como evolucionan los acontecimientos. Desde la concejalía esperan que a lo largo del mes mayo el Gobierno facilite un plan concreto con fechas, con aforos y limitaciones.

Por otro lado, y en cuanto a la celebración del concierto de Marc Anthony, previsto para el próximo 20 de junio, y que ha quedado aplazado debido a esta pandemia, de momento, no hay fecha concreta para su celebración a la espera de que se pronuncie el artista."Lo que sí tenemos claro es que el cantante va a estar en Oviedo", afirma la titular de Festejos.