Barbón en COPE: “Juan Vázquez no resta votos al PSOE”

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y candidato socialista a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, no se conforma con el éxito conseguido por su partido en las elecciones generales y aspira a mejorar resultados. “No hemos tocado techo en Asturias”, ha afirmado durante una entrevista en COPE Asturias en la que también ha dejado claro que “no me conformo, tampoco me subo a la parra aunque para ganar hay que estar cerca de la gente”.

Barbón insiste en que los asturianos tendrán que elegir el próximo 26 de mayo entre “un gobierno de cuatro derechas – PP, Foro, Ciudadanos y Vox - o un gobierno socialista que dé estabilidad a Asturias”. Tiene claro que “si la derecha suma, va a gobernar” y pide a los suyos que no se confíen porque “el voto es de los ciudadanos, no de los partidos”.

El candidato socialista cree que el PP en Asturias está “al borde del colapso” y duda de que la candidata popular, Teresa Mallada, pueda liderar el centro derecha. “Deberían celebrar un debate entre las cuatro derechas para que se aclaren entre ellos”. Insiste en que la candidata de Foro, Carmen Moriyón, “es la más potente” y no teme que Ciudadanos pueda restar votos al PSOE con Juan Vázquez pese a que el cabeza de lista naranja se define como socialdemócrata y ha sido asesor del actual presidente del Principado, Javier Fernández. “Vázquez no resta votos al PSOE porque más allá de la persona están los proyectos políticos y la ciudadanía progresista no va a votar a una opción que veta al PSOE”.

Barbón también se ha mostrado convencido de que Ciudadanos no quiere pactar en Asturias con el PSOE. “Si a la derecha le dan los números, Ciudadanos pactará con la derecha”.

Sobre la posibilidad de celebrar un debate electoral, el candidato socialista no cierra la puerta a esa posibilidad y afirma que “puede haber debate, eso tiene que ser pactado por los partidos”. Sí rechaza un cara a cara con Mallada, tal y como ha solicitado la candidata popular, porque “sólo busca notoriedad”.