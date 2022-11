AVISPA estudia denunciar al Ayuntamiento de Avilés por la vigilancia del parking del Atrio

El Ayuntamiento de Avilés, a través de su sociedad RUASA, ha anunciado que mantendrá cerrado el aparcamiento público ubicado en el centro comercial el Atrio en horario nocturno a partir del 1 de enero de 2023, controlando las incidencias de seguridad mediante las cámaras de vídeo vigilancia instaladas a través de personal adscrito a otros estacionamientos, como el de la Plaza de España o el de La Exposición.

La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias advierte de que esto supondría una grave irregularidad legal.

En HERRERA EN Cope hemos charlado con Jorge Cuesta, presidente de AVISPA, que nos ha detallado la situación a la que podría enfrentarse el consistorio si continua adelante con esa idea porque entonces AVISPA presentará la correspondiente denuncia.

No explica que respecto de la vigilancia y control desde medios técnicos que constituyen sistemas de seguridad contra delitos y faltas (circuitos de vídeo vigilancia, monitores, cámaras, alarmas, etc.), las funciones del personal propio del establecimiento o del personal auxiliar de servicios, y las del personal de seguridad privada, no son intercambiables, es decir, no pueden ser prestadas indistintamente por uno u otro colectivo.

El control de los circuitos de vídeo vigilancia, monitores, alarmas, etc., debe de realizarse unicamente por parte de personal de seguridad, es decir, Vigilantes de Seguridad Habilitados por el Ministerio del Interior y contratados a través de empresas de seguridad privada registradas en la Dirección General de la Policía.

Jorge Cuesta advierte de que cualquier otro personal ajeno al que se le quiera atribuir competencias o ejercicio de funciones profesionales, estaría cometiendo una infracción sancionable económicamente entre los 30.000 y los 100.000 euros, dependiendo de su gravedad.

Aquí puedes escuchar la entrevista













Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado