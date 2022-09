Asturias sigue dando campeones en el mundo del surf

Nico García se convirtió en Campeón de España absoluto de long board este verano en Salinas y su última hazaña ha sido conseguir el Campeonato de Europa sobre las olas de Newquay (Inglaterra).

Claro que su palmarés está completito: 4 veces campeón de España sub 18, 4 veces campeón del circuito español junior, 3 veces campeón del circuito asturiano, 5 veces campeón de Asturias, 2 veces campeón del circuito español y por supuesto forma parte de las selección española.

En HERRERA EN Cope nos ha contado que su amor por las olas viene desde pequeño, cuando su padre le metió al agua con sólo 3 años.

Aunque es de Gijón, siempre ha surfeado en las playas de Salinas y San Juan en Castrillón donde se dan las mejores condiciones para practicar su especialidad en la que no sólo se “cogen” olas, también es necesario trabajar la técnica y el equilibrio para poder caminar por la tabla.

Empieza ahora su segundo curso de Ciencias de la Actividad Física y tiene la vista puesta en los siguientes campeonatos que le llevarán a California y Australia. Eso si consigue un patrocinador que le apoye para sufragar los enormes gastos que supone.

Ser parte de la selección española le acredita como deportista de élite y le da algo de ayuda para sufragar gastos, pero no es suficiente para poder seguir compitiendo.

No obstante Nico reconoce que no será el surf lo que le permita ganarse la vida. Ahí están sus padres, poniéndole los pies en la tierra, para que no descuide sus estudios universitarios.

