Así son de cerca las llamas de los incendios en Asturias

Las imágenes de los incendios forestales que están asolando Asturias son impactantes. Pero, ¿te imaginas pasar a sólo unos metros de uno de esos focos? Es lo que le ha pasado a Pilar Gómez Bahamonde, a la que un fuego sorprendió cuando conducía, por la A-8, camino de Cantabria, a la altura de Llanes.

Pilar ha contado su historia en 'Herrera en COPE Asturias': "La situación ha sido aterradora, ojalá nadie viva algo así. Empezamos a ver todo el monte quemnndo y las llamas cada vez estaban más cerca: se veía como crepitaban en el arcén e incluso, invadieron la calzada". Todos los coches, entonces, se situaron a la izquierda de la vía.

Aterrador fuego cerca de Llanes #AsturiesArde Hemos pasado auténtico miedo. Por favor, todo el mundo con cuidado. Salida 300 de Valmori, Celorio. Soberón. pic.twitter.com/QTlferlJlf — Pilar G. Bahamonde (@BahamondePG) 3 de marzo de 2019

"El vídeo no refleja lo aterrador de la situación, no se percible realmente, porque el humo entraba en el coche y nosotros notábamos el calor que llegaba desde fuera de las llamas", cuenta Pilar, que reconoce que "tardé mucho en dormir cuando llegué a casa, porque vimos cómo las llamas nos venían por los lados, el tapón... Pensábamos que la carretera iba a quedar atrapada y no íbamos a poder salir".