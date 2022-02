Álex, ucraniano que vive en Asturias: "Estamos muy preocupados porque ¿quién sabe lo que puede pasar?"

Álex es uno de los casi 900 ucranianos que vive en Asturias. Llegó a Gijón hace cinco años, pero nació hace 34 en el Donbás, de donde huyó junto a su familia cuando estalló la guerra. Ahora vive desde la distancia, con mucha preocupación, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: "Hay mucha preocupación, como tiene ahora todo el mundo porque entienden qué puede pasar, porque ayer era un día más tranquilo, hoy más fuerte y así seguimos", ha dicho en Herrera en COPE Asturias.

Hasta el momento, no ha podido contactar con todos sus familiares. "Probé a comunicarme con mis familiares de Kiev, pero he podido hablar con ellos. Con otros familiares y amigos sí he hablado, la situación es complicada y están estresados porque están pasando muchas cosas y muy rápido", cuenta en la radio.

Advierte de que "el conflicto lleva mucho tiempo, pero ahora afecta a una zona más amplia" y no descarta que la guerra pueda ir avanzando hacia territorio ucraniano: "Puede ser, quién sabe lo que puede pasar", reflexiona.