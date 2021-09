El PP advierte: “La reforma del Estatuto es una cortina de humo”

El Partido Popular ve en la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias una “cortina de humo” para tapar los problemas reales de los asturianos. El diputado del PP, Pablo Álvarez-Pire, no tiene ninguna duda de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se mantiene fiel a su estilo de “tapar todo” para desviar la atención y que no se hable del paro juvenil, los problemas en la industria o en la sanidad.

Álvarez-Pire es uno de los representantes del PP que estuvo presente este jueves en el primer contacto con el presidente Barbón para abordar la reforma del Estatuto. En una entrevista en COPE, el diputado popular ha explicado que el PP no se va a retirar de las conversaciones con el Gobierno del Principado pese a que el PSOE ha dejado claro que no va a renunciar a la oficialidad del asturiano. “Si el Gobierno nos llama, el PP va a estar porque es lógico y normal pero el Gobierno sabe que con oficialidad no hay negociación”.





El portavoz del PP en materia de seguridad y justicia también se ha referido en los micrófonos de COPE a la situación del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Pire ha advertido de que “cualquier día vamos a tener una desgracia” porque “falta personal, los bomberos están mal equipados y hay camiones sin cinturones de seguridad”. En ese sentido, ha expresado que “no podemos tener un servicio esencial en esas condiciones y que la consejera Rita Camblor mire para otro lado mientras el gerente del SEPA genera problemas en lugar de solucionarlos”.

Álvarez-Pire ha pedido el cese de Óscar Rodríguez como máximo responsable de la gestión del SEPA porque “estamos hasta el gorro” de lo que está pasando en el Servicio de Emergencias del Principado.

