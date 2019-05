Barbón niega que tenga cerrado un pacto con Ciudadanos

“Me remito a lo que ha dicho Inés Arrimadas en Oviedo”. Así zanja el candidato del PSOE a la presidencia del partido las dudas sobre un posible pacto post-electoral con Ciudadanos. Un acuerdo con Juan Vázquez que ya estaría cerrado, según ha desvelado la candidata popular Teresa Mallada en COPE.

“¿Cómo va a haber pacto? Si yo le estoy diciendo a todos los que hablan de pactos que respetemos a la ciudadanía, no sabemos qué va a votar la gente el domingo”, dice el socialista Barbón, que apunta que la cabeza de lista del PP “está haciendo una campaña desastrosa, Mallada debería pensar que está regalando votos cada día a Ciudadanos, es una cosa terrorífica”.

También ha habido críticas al PP a cuenta de su división interna en Asturias tras el nombramiento de Mallada como candidata autonómica, en detrimento de Mercedes Fernández. Sobre las discrepancias entre sanchistas y javieristas y la ausencia del presidente del Principado en los actos de partido, ha asegurado que “a finales de 2017, Javier Fernández me dijo que no quería participar en asuntos orgánicos”. Una decisión que Barbón respeta.

La oficialidad del bable

Sobre aspectos del programa del PSOE, Barbón ha insistido en la oficialidad “de carácter no imperativo” del asturiano, aunque quiere “proteger los derechos lingüísticos de quien quiera vivir con el asturiano, porque ahora no está pasando eso”.

“¿Acaso dejaríamos morir el Prerrománico o caer todos los hórreos de Asturias?”, se ha preguntado el candidato que asegura que el bable “se está muriendo”. Aún así, ha asegurado que no habría que aprender asturiano para presentarse a unas oposiciones y ser funcionario.

Barbón ha defendido, por otra parte, la labor del Gobierno de Sánchez en materia energética. “El origen del cierre de las térmicas está en una decisión comunitaria; y las que cierran es porque no han hecho las inversiones requeridas”, explica Barbón, que ha prometido que “no voy a permitir que las centrales que cierren se vayan de rositas; vamos a exigir a las empresas que hagan inversiones compensatorias para no dejar tiradas a las comarcas”.