Sin ordenadores ni teléfonos y con las cajas con los expedientes por el suelo: así ha arrancado (tres meses tarde) la nueva Oficina Judicial de Gijón

La nueva Oficina Judicial de Gijón ha arrancado este lunes su actividad sumida en el caos. Según ha denunciado la delegada sindical de SPJ-USO, Andrea Fernández Bobes, en declaraciones a COPE Gijón, la situación es crítica desde el primer día, con cajas de mudanza por los pasillos, la empresa de transportes trabajando simultáneamente con el personal y numerosos funcionarios sin ordenador ni teléfono. Esta falta de medios básicos "perjudica bastante el día a día" en unas instalaciones concebidas como macro oficinas que requieren comunicación constante.

Hay funcionarios que están sin trabajar porque sus procedimientos están en cajas y no las localizan" Andrea Fernández Bobes Delegada del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO)

El desorden está afectando directamente a la actividad judicial. Fernández Bobes explica que, pese a la idea del "papel cero", en Justicia "seguimos trabajando con papel" para diligencias que requieren firma a mano. El problema, señala, es que esos procedimientos están en cajas sin localizar.

SPJ-USO Cajas en el suelo de la nueva Oficina Judicial de Gijón

"Hay funcionarios que están sin trabajar porque no encuentran sus cajas", lamenta la delegada sindical, que asegura que "las están intentando localizar dentro del caos". Esta situación ya provocó la suspensión de cuatro juicios durante la jornada del lunes.

Colapso en Violencia sobre la Mujer

La situación es especialmente grave en la nueva sección de Violencia sobre la Mujer, que desde ayer asume los casos de todo el oriente de Asturias. La carga de trabajo se desbordó el primer día, con diez diligencias urgentes que obligaron al personal a realizar jornadas de hasta diez horas. La delegada de SPJ-USO advierte de que la dinámica prevista, con "10 diligencias o más al día", va a dificultar enormemente el servicio.

El refuerzo de personal ha sido a todas luces insuficiente. Solo se han incorporado tres personas nuevas, que el primer día no tenían ordenador y, en el segundo, seguían sin claves de acceso para poder trabajar. Desde el sindicato critican que, aunque la sección no es un servicio de guardia, está "condenado a hacerlo" para poder atender a las víctimas. "Ese personal está ya bastante saturado y bastante agotado", concluye Fernández Bobes.