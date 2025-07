Gijón se prepara para un 'Tsunami' de gran impacto: vuelven las guitarras y la energía del punk con el festival musical que traerá a Sex Pistols

Vuelven las guitarras, la energía del punk, el calor del verano y miles de seguidores entregados al Tsunami Xixón 2025.

El festival, que se celebra los días 18 y 19 de julio en el Parque Hermanos Castro, se ha consolidado como uno de los mayores eventos musicales del norte de España. Pero es mucho más que un cartel potente con nombres como Sex Pistols, Thirty Seconds to Mars o Kase.O. Lo ha contado en COPE su promotor, Esteban Girón: el Tsunami es también empleo, turismo y motor económico para Gijón y para Asturias.

Música y empleo

El impacto económico del festival supera los 10 millones de euros. “Generamos más de mil empleos directos y muchos más indirectos. Ayudamos a llenar los hoteles de Gijón en una de las semanas con más demanda del año”, ha explicado Girón. La organización está formada en gran parte por asturianos, con oficinas en Gijón, y esa implicación local se nota. “Somos una empresa asturiana y queremos que los gijoneses sientan el Tsunami como suyo”.

La importancia del festival va más allá de los escenarios: “La gente viene de fuera, pasa aquí sus vacaciones, va a la playa, a comer, a tomar sidras... y luego, al concierto. Todo eso deja riqueza en la ciudad”.

Tsunami - Daniel Cruz Concierto de Yungblud en el Tsunami Xixón 2024

Un cartel histórico

Este año el cartel reúne a figuras internacionales que han marcado historia. Sex Pistols, pioneros del punk británico, pisan Gijón como uno de los grandes reclamos del verano. También Thirty Seconds to Mars, con su líder Jared Leto, actor ganador de un Oscar, protagonizarán uno de los conciertos más esperados del festival. Completan la programación bandas como Refused, The Interrupters, Frank Carter & The Rattlesnakes, Celtic Social Club, Los Tiki Phantoms o los asturianos Desakato, entre muchos otros.

Daniel Cruz Entrada Tsunami Xixón

En el panorama nacional destacan también Kase.O, Karavana, Depresión Sonora o Álvaro Suite. Y como aperitivo, el jueves 17 de julio habrá un concierto gratuito con Trogloditas y un tributo a Ramones en San Lorenzo Beach, frente al mar.

más que música