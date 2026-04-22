MG Cyasa despliega su ofensiva eléctrica en Gijón con dos nuevos SUV que prometen 700 km de autonomía

La marca MG ha dado un golpe sobre la mesa con la inauguración de su nuevo concesionario de MG Cyasa en Gijón y la presentación de su nueva gama de SUV 100% eléctricos, los modelos S5 y S6. Este evento subraya la fuerte apuesta de la compañía por el mercado español, donde ha experimentado un crecimiento exponencial desde su llegada.

Una apuesta por el presente eléctrico

El gerente de MG Cyasa, Miguel González, ha explicado que la apertura de estas instalaciones más amplias responde a la necesidad de espacio para la avalancha de lanzamientos que se avecina. "Se vienen 12 nuevos modelos para el año 2026, con lo cual tenemos una oportunidad única de mostrar toda esta gran gama", ha afirmado González.

Deportes COPE Asturias Entrevista en COPE Asturias a Miguel González, gerente de MG Cyasa

Para el gerente, el vehículo eléctrico ya no es una promesa de futuro, sino una realidad palpable ante la subida de los combustibles fósiles a "precios prohibitivos". Según ha destacado, la movilidad eléctrica es "francamente muy competitiva" para el día a día. "La alternativa eléctrica no es el futuro, es el presente", ha sentenciado.

La alternativa eléctrica no es el futuro, es el presente" Miguel González Gerente de MG Cyasa

Objetivo: seguir liderando el mercado

La ambición de la marca es clara: "seguir siendo los líderes en el mercado". Así lo ha confirmado Miguel Molina, director comercial de MG España, quien ha recordado que la firma, de origen británico y propiedad del grupo chino SAIC, se ha posicionado como líder en ventas entre las marcas de su mismo origen desde su desembarco en España en 2021.

Deportes COPE Asturias El nuevo concesionario de MG Cyasa en Gijón

El crecimiento en ventas ha sido exponencial y el objetivo es seguir esa senda. "Queremos alcanzar la cifra de 53.000" vehículos vendidos, ha señalado Molina, una meta que esperan lograr gracias a una estrategia de producto que será "todavía más agresiva el año que viene". "Nos hemos convertido en los líderes desde el 2021", ha añadido.

Nos hemos convertido en los líderes desde el 2021" Miguel Molina Director comercial de MG España

Tecnología y autonomía para todos

Los nuevos MG S5 y S6 llegan con argumentos sólidos para convencer al público. Según Aitor Arias, asesor comercial de MG Cyasa, ambos modelos pueden alcanzar una autonomía de hasta 700 kilómetros en ciclo urbano y, lo que es más importante, se pueden "cargar en menos de media hora".

El modelo S6 se posiciona en el segmento premium y estrena tecnologías como una cámara de 4K capaz de leer hasta 300 señales de tráfico, una característica única en el mercado actual. Mientras, el S5 se presenta como un vehículo ideal para el día a día y el S6 como una opción familiar por su gran espacio trasero. La reacción del público, según Arias, es unánime: "guau".

La presentación en Gijón no solo ha servido para desvelar los nuevos modelos, sino también como una invitación para que los conductores los descubran por sí mismos. Como ha concluido Miguel González, la experiencia es clave: "Solo con la prueba ya nos va a dar ventas".