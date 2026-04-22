La mejor fabada del mundo se come en Gijón y la cocina un joven de 23 años: "No tengo palabras"

La sidrería Río Astur de Gijón se ha alzado con el primer premio del concurso 'La Mejor Fabada del Mundo', que celebra su decimosexta edición. El galardón es fruto de la pasión compartida entre José Ángel Fernández, gerente del negocio, y su hijo Ángel Fernández Gómez, el cocinero de tan solo 23 años. La final, con 23 restaurantes compitiendo, se ha celebrado este martes en el Mercado de Abastos de Villaviciosa con una notable afluencia de público.

COPE Asturias Ángel Fernández Gómez y José Ángel Fernández, en COPE Asturias

Un secreto a voces: "Ponerle cariño"

Padre e hijo han mostrado una emoción enorme tras recibir el premio. "Estamos que aún no nos lo creemos, es increíble", ha confesado José Ángel. El artífice del plato, su hijo Ángel, ha explicado en COPE Asturias que el secreto no es otro que "muchas ganas, usar una buena materia prima y, sobre todo, ponerle cariño".

Muchas ganas, usar una buena materia prima y, sobre todo, ponerle cariño" Ángel Fernández Gómez Sidrería Río Astur

A sus 23 años, Ángel se convierte en el cocinero de la mejor fabada del mundo. "Siempre me gustó la cocina", ha afirmado, explicando que decidió formarse profesionalmente a los 18 años. El reconocimiento no ha llegado solo, ya que Río Astur también ha ganado el premio al mejor compango del concurso.

Una final de "nivel enorme"

El organizador del evento, David Fernández-Prada, CEO de Gustatio, ha destacado el "nivel enorme" de esta edición. "El que entra nuevo es una casa de comidas al que los clientes le convencen porque tiene buen producto", ha señalado, explicando que la exigencia sube cada año. También ha reivindicado en COPE la seriedad del certamen: "En este, no hay voto por Internet, y hay unas visitas anónimas por toda España que cuestan mucho dinero".

COPE Asturias David Fernández-Prada, durante la celebración de la gran final

El podio lo han completado El Rincón de Adi, en Oviedo, y La Sauceda, de Buelles. El galardón 'Cocina de Paisaje' a la mejor fabada de fuera de Asturias ha ido a parar a Águilas (Murcia), al restaurante Casa Menéndez, mientras que la Sidrería Bedriñana se ha alzado con el 'Memorial Amable Bedriñana' a la mejor fabada de Villaviciosa.

El orgullo de los finalistas

Entre los finalistas se encontraba el restaurante La Llosa, en Oles, regentado por dos hermanas: Teresi y Luisi. Aunque no se han llevado el premio, han mostrado su alegría por participar. "Estar en las finales ya es algo muy grande", han comentado, destacando el gran ambiente vivido en su "casa", Villaviciosa.

COPE Asturias Luisi y Teresi, del restaurante La Llosa, en COPE Asturias

Las hermanas, que llevan nueve años consecutivos llegando a la final, han aprovechado para reivindicar la deliciosa oferta de su restaurante más allá de la fabada, con platos como la "sopa de llampares" o los pescados frescos de la zona. "Tenemos una carta que no será muy grande, pero está muy bien trabajada", han concluido.