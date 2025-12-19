Gijón estrena este lunes Naval Azul: los antiguos astilleros se transforman en un nuevo espacio abierto a la ciudadanía

Después de más de quince años, el espacio que ocuparon los antiguos astilleros de Naval Gijón volverá a abrirse, este lunes, para el disfrute de la ciudadanía. Se trata de Naval Azul, un nuevo parque de 20.000 metros cuadrados de zonas verdes y de paseo en el barrio de El Natahoyo, que ha supuesto una inversión de 4,5 millones de euros para el Ayuntamiento.

Este proyecto recupera un área emblemática para que el barrio vuelva a mirar al Cantábrico, antes de convertirse en un polo económico de referencia nacional.

COPE Gijón Trabajos previos antes de la apertura de Naval Azul a la ciudadanía

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha visitado el espacio junto a 'Herrera en COPE en Gijón', donde ha confesado no haber visto el resultado final hasta ese momento: "He quedado impresionada". Para la alcaldesa, este es uno de los grandes proyectos de su mandato y su apertura le ha producido una "sensación de tranquilidad".

Un barrio industrial y tecnológico

La regidora ha destacado la imagen de un sitio "limpio, preparándose para acoger a empresas de base tecnológica limpias", una reivindicación histórica de la zona oeste. "No renunciamos a nuestro carácter de ciudad industrial, pero tenemos que evolucionar hacia la industria moderna, del siglo XXI, que da puestos de trabajo de calidad y que no siguen machacando a la zona oeste y a Gijón con la contaminación", ha afirmado Moriyón.

No renunciamos a nuestro carácter de ciudad industrial, pero tenemos que evolucionar hacia la industria moderna y que no contamina" Carmen Moriyón Alcaldesa de Gijón

COPE Gijón Estrella de Navidad en Naval Azul

El proyecto contempla que el espacio no se cierre por la noche, como ocurre con el Parque Científico y Tecnológico, sino que esté abierto todo el día. Además, las empresas que se instalen allí en el futuro tendrán, en sus bajos, usos compatibles, como clínicas, comercios o cafeterías, con el objetivo, según la alcaldesa, de que sea "barrio", Desde el recinto ya se observa cómo Indra está transformando El (antiguo) Tallerón o las grúas de Armon, combinando futuro y pasado.

Homenaje al pasado industrial

Como recuerdo de la historia del lugar, en los jardines se han instalado varias esculturas. Son piezas cedidas por Indra, grandes cunas que Duro Felguera usaba en El Tallerón para la calderería, y cuya ubicación ha sido una idea del servicio de Arquitectura e Infraestructuras del Ayuntamiento para que "no se nos olvide nunca" que esa industria "hizo grande a Asturias y a España también", según Moriyón.

COPE Gijón Cunas que se usaban en El Tallerón, como escultura en Naval Azul

Uno de los elementos que ha generado especial ilusión en la alcaldesa es la barandilla de la zona más cercana al mar, de diseño sencillo. "Es un diseño muy sencillo, pero lo importante para mí es que está hecho también en la casa con los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo", ha explicado, destacando la implicación de los arquitectos municipales en proyectos identitarios para la ciudad.

COPE Gijón Barandilla instalada en Naval Azul, en Gijón

La gran transformación de la zona oeste

La apertura de Naval Azul no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la recuperación de todo el entorno. La alcaldesa ha recordado la reciente urbanización de la calle Palafox y el entorno de la capilla de San Esteban del Mar, que quedó "preciosa". De esta forma, el barrio de El Natahoyo, que ha vivido décadas de espaldas al mar pese a su cercanía, por fin se abre a la costa.

Moriyón ha subrayado la necesidad de replicar en la zona oeste el "éxito rotundo" del Parque Científico y Tecnológico de la zona este, que ya cumple 25 años. En este sentido, ha puesto el foco en la nave de la antigua fábrica de Flex, en La Calzada, como otra pieza clave. Tras su derribo, ha afirmado que ese espacio "no se nos puede escapar" para consolidar un polo de innovación que lleva, en sus palabras, "25 años de retraso".