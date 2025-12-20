Detienen a los menores que apuñalaron a otros dos en Gijón tras una discusión: siguen graves en el hospital, aunque la evolución es favorable

Coche de la Policía Nacional, a través de un espejo retrovisor | Ramudo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a dos menores de edad como presuntos autores de dos agresiones con arma blanca. Los hechos, que tuvieron lugar en la noche del 18 de diciembre en el barrio de El Coto, se originaron tras una discusión previa y han dejado a los dos menores agredidos heridos de gravedad.

Europa Press Entrada de hospitalización del HUCA de Asturias

Uno de ellos permanece en Cabueñes, en Gijón; y el otro, fue derivado al HUCA, en Oviedo; aunque la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha explicado que "los dos están estables y evolucionan favorablemente".

Investigación y detenciones

La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional ha culminado con la detención de los presuntos autores en el barrio de Jove. Según ha trascendido, tanto las víctimas como los detenidos son menores de edad y de nacionalidad española, si bien las víctimas son de origen magrebí.

En ese sentido, Lastra se ha mostrado "prudente" cuando ha sido preguntada por si se trataba de un ataque racista y pudiese ser un delito de odio: "No descartamos nada, pero no lo parece", ha zanjado la delegada del Gobierno en Asturias.

Policía Nacional Comisaría de la Policía Nacional en El Natahoyo, en Gijón

Los dos menores arrestados ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores una vez finalizado el atestado policial.