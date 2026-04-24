Un colegio de Gijón estrena un acuario con tiburones: los alumnos supervisarán el proceso embrionario de los escuálidos hasta su eclosión

El Colegio Público Rey Pelayo de Gijón se ha convertido en el escenario de una iniciativa educativa pionera: un “BioAcuario de tiburones” instalado directamente en el aula. Este proyecto, impulsado por el BIOPARC Acuario de Gijón y la Universidad de Oviedo, permite a los alumnos cuidar y observar el desarrollo de huevos de tiburón. La directora del centro, Pilar García, explicó en 'Herrera en COPE Gijón' que, como escuelas azules certificadas, les ofrecieron la oportunidad y la aceptaron "por supuesto".

La semana pasada, el equipo técnico del acuario instaló el BioAcuario en el colegio, dando comienzo a una experiencia en la que el alumnado es protagonista del cuidado y seguimiento del desarrollo embrionario de los tiburones. Bajo la supervisión del profesorado y con el respaldo científico del BIOPARC Acuario de Gijón y la Universidad de Oviedo, los estudiantes asumen el reto de aprender del proceso en tiempo real.

Los alumnos están encantados; ven cómo se mueven los embriones y un huevo está a punto de eclosionar" Pilar García Directora del Colegio Público Rey Pelayo de Gijón

Un laboratorio vivo en el aula

El BioAcuario es una oportunidad de aprendizaje activo donde los alumnos aplican el método científico en un entorno real, desarrollando competencias como la observación y la conciencia ambiental. "Estamos encantados", afirma la directora, quien destaca el valor de la experiencia. "Estamos descubriendo que en nuestros mares hay un montón de especies de tiburones diferentes, es muy 'guay' saberlo".

Acuario de Gijón Alumnos del colegio Rey Pelayo (Gijón) leyendo material didáctico sobre tiburones

Los estudiantes han descubierto que los huevos de tiburón "tienen una forma muy chula". Ya que, gracias a una luz de apoyo, pueden ver cómo se mueven los embriones en su interior. La experiencia es tan impactante que, según García, "es difícil de explicar lo bonito que es, hay que verlos y hay que vivirlos".

Uno de los objetivos del proyecto es desmitificar la figura de estos animales. Se trata de ir "quitándoles un poco el miedo porque los tiburones están muy denostados", señala la directora.

Ciencia y participación social

El “BioAcuario de tiburones” es una de las líneas de acción del proyecto de investigación The.SHARK-RAY.Map, coordinado por la Universidad de Oviedo y financiado por el Ministerio de Ciencia, que busca promover una gestión sostenible de las pesquerías artesanales de tiburones y rayas amenazadas. La iniciativa integra ciencia, educación y participación social como ejes fundamentales y en ella participan diversas entidades científicas nacionales e internacionales.

Para garantizar una experiencia rigurosa, el centro dispone de un amplio conjunto de recursos didácticos, como los materiales “Conociendo a los tiburones”, “Tiburones del mar Cantábrico”, fichas de seguimiento y cuadernillos de experimentación. También cuentan con el “Cofre del tesoro”, una colección de restos biológicos que enriquece el aprendizaje a través de la exploración directa.

Acuario de Gijón Alumnos del CP Rey Pelayo (Gijón) observan los huevos de tiburón que están cuidando

La expectación en el colegio es máxima, ya que, según avanza la directora, "tenemos uno que está a punto de eclosionar". Cuando ocurra, el protocolo es claro: "Hay que llamar inmediatamente al acuario para evitar que se muera el pequeño tiburón". Esta iniciativa forma parte de la Red de Escuelas Azules y ya se ha implementado en otros centros como el IES Padre Feijóo, también en Gijón.