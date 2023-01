Hunosa impulsa el turismo minero

La oferta turística llega al patrimonio minero. De la mano de Hunosa, el Pozo Sotón se está convirtiendo en un referente para los visitantes y curiosos que quieren conocer cuales eran las condiciones de trabajo en la mina. No apto para personas a las que no les gusten los espacios cerrados, la empresa ofrece visitas guiadas por los propios trabajadores a las galerías. Lilia García Lorenzo, coordinadora de visitas turísticas, desgrana en COPE Asturias esa oferta.

Destaca sobre todo lo real de la experiencia. El visitante baja a la mina con todo el equipo, nunca mejor dicho: “Para entrar en la mina y conseguir la autenticidad en la experiencia, por aquello que visitas y por la propia seguridad, facilitamos toda la ropa habitual de un minero, con el equipo autorescatador y la lámpara. La experiencia se acompaña de guías mineros. Son ex mineros, trabajadores de la empresa. Nadie como ellos te puede contar como es ese sitio tan desconocido para todos nosotros”.

La iniciativa lleva vigente seis años y cada vez va a más. Para los que no se atrevan a sumergirse en las entrañas de la tierra, también hay opciones: “Hay otras dos opciones. En la mina no se deja entrar a menores de 16. Para ellos y los que no se atrevan, ofrecemos una visita a las instalaciones exteriores, también guiada por los mineros. Dura una hora y media, se ve el castillete, la sala de máquinas... Se completa por un recorrido por unas galerías construidas con todos los materiales de la mina por los mineros, que sirve para replicar en el exterior en qué consiste el trabajo interior. Y luego está el Centro de Experiencias y Memoria Minera. Es una exposición que permite tocar todos los elementos. Permite ser interactiva. Cuenta la historia de la minería asturiana y de Hunosa”.

También busca la empresa potenciar otro pozo, el Fondón: “El archivo histórico en el Pozo Fondón lleva funcionando desde 1998. Lo que hemos hecho es después de una adecuación y una preparación, abrirlo a visitas. Permitir un recorrido y que se conozca la trastienda de ese archivo. Y contar la historia del Pozo Fondón, uno de los primeros de la Cuenca del Nalón y que además alberga la estación central de la brigada de salvamento minero”.