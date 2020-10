José Ángel Ziganda, entrenador del Real Oviedo, analiza el derbi contra el Sporting en la rueda de prensa previa al partido del domingo.

El derbi del domingo.

“Me imagino un partido igualado, muy competido. No sé si ganará el que más acierte o el que menos falle. El Sporting viene en una gran dinámica, muy sólido, muy compacto, defensivamente casi perfectos, no han encajado ningún gol, y teniendo una efectividad, principalmente con su delantero, clínica. Están sacando todos los partidos. Vendrán con una confianza y una moral muy altas”.

Qué partido espera.

“Tenemos que hacer un partido difícil para ellos. Intentar que se sobrepongan nuestras fortalezas a las de ellos. Cada partido, normalmente, suele ser diferente al anterior, aunque los partidos que ha jugado el Sporting han sido, los cuatro, muy parecidos”.

¿Influye la clasificación?

“La clasificación no tiene tanta influencia. Se demuestra a lo largo de todos los años que el hecho de estar arriba no te garantiza un resultado, pero es cierto que me gustaría llegar con más puntos”.

Ahora, el Oviedo jugará sin público.

“El equipo de casa sale perjudicado siempre y cuando no tenga a su afición. En el anterior derbi, no tuvieron a sus aficionados y ahora va a ser al revés. Salimos perjudicados, pero es algo con lo que todos estamos conviviendo en esta era”.

Cómo está Blanco Leschuk.

“Gustavo está mejorando. Lleva dos o tres semanas aquí. Pero somos conscientes de cuál es el período de adaptación de cualquier jugador para llegar a su mejor forma tanto física como táctica. Está en condiciones de poder participar y ayudar al equipo".

¿Y Borja Sánchez?

“Tenemos que ver cómo llega, si es que llega; en qué condiciones anímicas y físicas está. Una semana encerrado en casa no es lo más ideal para preparar un partido. Si hubiese entrenado toda la semana, está claro que habría jugado. Ahora es una seria duda no solo para jugar de inicio sino también para participar. Pero si está en la convocatoria, creo que podrá participar”.

Las bajas de Nieto y Arribas.

Si estaban jugando, era por algo. Los jugadores que no estaban participando han tenido un buen nivel durante la pretemporada, vamos a confiar en ellos. Necesitamos tener a todos preparados, en nada tendremos partidos antre semana”.

Su opinión del mercado de fichajes.

“Como Arnau, satisfactorio”.

Relaciones normalizadas entre el Oviedo y el Sporting.

“Me parece muy bien. Tampoco sé exactamente por qué se habían roto. Es un buen momento, un buen ejemplo para todos; que haya rivalidad, derbi, el orgullo de quién es el mejor de la región... La disputa es sana, bonita, da un picante y un orgullo a lo que es el deporte. Llevarlo a temas más extradeportivos, a disputas más duras, más graves... no es bueno, sobre todo pensando en la sociedad, en dar ejemplo, y más viendo los tiempos tan duros en los que estamos. Es bueno que se normalice y se dé un ejemplo”.