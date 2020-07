Ziganda solo tiene un pensamiento: ganar al Racing

“Hemos tendo más tiempo para preparanos y mentalizarnos, para darnos cuenta de la importancia que tiene el partido. Zaragoza fue muy importante para depender de nosotros mismos. Si ganamos, ya nos olvidamos de los demás resultados”. José Ángel Ziganda valora el partido de este viernes contra el Racing. “Tenemos que demostrar que estamos plenamente concienciados de la importancia del encuentro. Estamos con ganas de jugar, de confirmar una permanencia que nos ha costado mucho durante todo el año”, añade.

El entrenador del Oviedo confirma que tiene a toda la plantilla disponible. “No temo que haya relajación. Hemos entrenado muy bien y al equipo se le ve 'metido'. Ha costado mucho tenerlo en la mano, depender de nosotros, no habrá relajación”, asegura. A Ziganda no le despista que se hable de la próxima temporada. “No estoy muy metido en ese mundillo y estoy abstraído. Solo pienso en el Racing, en los entrenamientos, es lo único que me ocupa. 24 horas Racing”, recalca.

“Está siendo durísimo para todos los equipos. Con muchos partidos en poco tiempo, y partidos de mucha trascendencia. Una carrera agónica en la que parece que no alcanzamos la línea de meta. Y nosotros tenemos la posibilidad de alcanzarla este viernes. Es nuestro trabajo, nos encanta, es un disfrutar sufriendo”, recuerda el técnico navarro.

“Sé en qué situación vine, sabiendo en qué numeros te tienes que mover. Nosotros elegimos venir y, por ahora, para nada nos hemos arrepentido. Sabíamos que sería difícil. Pero si no lo fuera, si no hubiera habido tantos cambios, no me habrían llamado”, expresa el entrenador sobre el reto al que se ha enfrentado en el equipo del Tartiere.

José Ángel Ziganda destaca de sus jugadores “el compromiso de todo el grupo con el club y la entereza con la que están llevando una situación tan crítica” como la que está viviendo el Oviedo desde el inicio de la temporada. Las últimas preguntas las despeja: “¿La próxima temporada? Hablamos cuando certifiquemos la permanencia”. Ziganda solo piensa en el Racing.