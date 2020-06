Ziganda reconoce que necesitan mejorar

"No es el resultado que esperábamos, ni el partido. Hemos tenido precipitación con la pelota. La Ponferradina ha estado más cómoda en el campo que nosotros". José Ángel Ziganda reconoce el mal partido del Real Oviedo en el reencuentro con el Tartiere.

"En la última media hora, nos hemos acordado del público. Ellos han tenido un córner que ha pegado en el larguero. Nosotros hemos generado poco. Es un partido. Acaba este y tenemos que pensar en el siguiente. Ha sido un partido difícil para muchos jugadores. Tenemos más de lo que hemos dado hoy. Faltaba finura y confianza. Este primer encuentro nos vendrá bien para meternos en faena", explica el entrenador azul.

"Dejar la portería a cero está bien. Pese a estar incómodos con la pelota, no estoy descontento con el aspecto defensivo. No hemos sido capaces de estar cómodos y de transitar. Nos ha faltado fluidez con el balón. Los delanteros no recibían en condiciones y tenían pocas ventajas. Hay que reconocer que la Ponferradina es un equipo que está muy equilibrado; un equipo sólido y compacto. Hemos cambiado los delanteros porque no terminábamos de llegar. Borja e Ibra son dos jugadores con otro perfil. También buscábamos el cansancio del contrario", sostiene Ziganda.

"No era un partido fácil para Lucas. Hay situaciones más favorables que esta. Ha cumplido y ha estado bien. Ha acabado de los más frescos. Ha sido capaz de estirar al equipo. Tanto Saúl Berjón como Juanjo Nieto han tenido problemas musculares esta semana. Vamos a tener que estar unos partidos sin ellos y, a partir de ahí, tirar de todo lo que tengamos", apunta el técnico navarro.

"Creo que hemos aguantado bien. Teníamos dudas de si hacer algún cambio más. Al final no estábamos sufriendo, pero nos faltaba más desequilibrio y más llegada al área. Esto va a ser estresante para todos (los equipos). No hemos ganado, tenemos un punto. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Hay cosas que podemos hacer mejor. Cosas en las que hoy no hemos estado fluidos. Mentalmente nos tenemos que dar cuenta de que podemos hacer más cosas, tenemos que soltarnos. El primer partido no es fácil para nadie, podemos hacer más con el balón", concluye el entrenador del Oviedo.