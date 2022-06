Ziganda pone punto y final a su etapa en el Real Oviedo

Se termina la etapa del Cuco Ziganda en el Real Oviedo. El técnico navarro, después de dos temporadas y media al frente del banquillo, ha tomado la decisión de no renovar su contrato con el conjunto carbayón, que expiraba el 30 de junio.

Ziganda, que estaba pasando unos días de vacaciones, ya le ha comunicado al club su decisión de no seguir al frente del banquillo. El Cuco había rechazado una reunión con el club una vez terminada la temporada, ante la ausencia de un Director Deportivo, y había aplazado las conversaciones. El Real Oviedo le había emplazado a hablar en el futuro, pero ante la ausencia de noticias desde el club en los últimos días y el desconocimiento del futuro proyecto, Ziganda ha decidido poner punto y final. "No se ha sentido valorado", apuntan fuentes cercanas al entrenador. Finalmente, ha anticipado su decisión de no continuar como entrenador del Real Oviedo.

Mañana miércoles (13:00 horas), Ziganda ofrecerá una rueda de prensa en el Carlos Tartiere. El técnico de Larraintzar se marcha habiendo salvado del descenso al Oviedo el año de su llegada y quedándose a las puertas del playoff de ascenso a Primera División en esta 21/22.

La decisión de Ziganda de no continuar deja al Real Oviedo en una situación delicada en cuanto al organigrama deportivo: sin Director Deportivo y sin entrenador de cara a la próxima temporada y con la necesidad de volver a empezar de cero en el nuevo proyecto 22/23 tras las salidas de Rubén Reyes y José Ángel Ziganda.