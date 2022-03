Ziganda: "No noto desgaste, disfruto con lo que hago"

¿Cómo está Pierre?

“Esta semana ha entrenado bastante con el grupo, ha hecho algunos contenidos a pleno rendimiento. Le falta, lleva dos o tres semanas sin entrenar al cien por cien. Tenemos la opción de Carlos y Lucas. Si está Pierre, jugará, si no, Lucas”.

Semana de finales… ¿cansados?

“Semana un poco diferente. Venimos de dos derrotas seguidas, que no habíamos tenido. Semanas tan ilusionantes, con tanta esperanza, de meterte arriba y estar hasta los seis primeros. Si cabe la decepción. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta. Hay momentos donde salen resultados y otros no. No tienes el fruto y tenemos que convivir con ello. Nos tenemos que centrar en hoy y sobre todo en el domingo. En el pedazo de partido que tenemos, en la dificultad que va a plantear el Valladolid”.

Valladolid y competir ante los equipos de arriba

“Normalmente competimos bien con todos los equipos. Los números dicen que Valladolid es equipo más en forma, con mucha confianza, mucho acierto. De ahí los resultados que consiguen. Al Valladolid no le podemos cambiar, tenemos que hacer nuestro trabajo. Tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un gran partido. Tenemos que hacer las cosas bien”.

Criticas

“No soy un buen termómetro en ese sentido. En ese sentido soy bastante tranquilo, tanto para bien como para mal. Cuando no me salen las cosas no estoy contento. No soy una persona que me deje especialmente llevar por ese tipo de olas, sé que es fútbol. Cuando se gana es una cosa y cuando no se gana es otra cosa. Es tanto a la pasión e ilusión que mueve, la tristeza cuando no se gana. Se producen estos cambios en la afición, que mantiene los clubes. Tenemos que ser fríos, tener claro lo que hacemos. Hemos de apostar por una idea, por un estilo y confiar en ello hasta el final. Tenemos que centrarnos en el trabajo, en el día a día y en preparar la semana”.

¿Sistema claro?

“Siempre le doy vueltas. Tratamos de analizar todo, te decides por una cosa o por otra. En casa casi siempre hemos jugado de la misma manera. En Burgos sacamos el partido, en Girona, cuando cambiamos a cinco estuvimos bastante mejor. Cualquiera de las dos opciones, iremos con ella. Además, durante el partido también podemos cambiar”.

¿4-4-2 y tres centrales?

“Son las dos que puedo manejar, sí. Para no dar pistas”.

¿Cómo está él? ¿Desgaste o aislarse?

“Desgaste mío, respecto a lo que hago, no me noto. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho más que el desgaste que pueda tener. Me gusta dónde estoy, creo en lo que hago, creo en lo que viene. Disfruto muchísimo Soy consciente de que las cosas no salen como uno quiere. Si estamos cuando las cosas salen bien solamente, no valdría para esto. Esto es como la vida, nada es fácil. Ahora, también es cierto, que de afuera para adentro, también es verdad. En el fútbol no es normal. Me habíais sacado estadísticas, que soy entrenador con tantos partidos. No es muy frecuente renovar mucho en determinados clubes o tener la suerte de participar en no sé cuantos partidos. El fútbol va muy rápido, con muchas exigencias. Muchas veces perjudica,, pero otras veces nos beneficia. Tenemos que aceptar esas reglas. Nos guste o no”.

El Oviedo sufrió al ir a buscar al Girona. ¿Ir a buscar al Valladolid con el balón?

“A presionarles fuimos todo el partido. Tienen diferentes patrones, pero son dos equipos que tratan de jugar desde atrás, de jugar combinado. Con patrones diferentes, pero con una idea parecida. En Girona no terminamos de ajustar bien, pero tampoco estuvimos bien con balón en los primeros minutos. Con el cambio de sistema fuimos capaces de relacionarnos mejor. De normal, somos un equipo que si puede aprieta hacia adelante. Creo que el equipo fue valiente en Girona, con todo lo que había a nuestras espaldas. En Tenerife nos salió muy mal, en Girona no fue bien, pero tuvimos opciones serias de poder empatar. Con el Valladolid veremos a ver cómo se da y con qué jugadores salimos. Nuestra idea es intentar ir, si podemos empezar con el mismo ritmo que el día del Huesca, Eibar o Almería. El día de la Real B no salió, pero nuestra idea es siempre ir a por los partidos”.

En ese sistema, por qué apostar por meter a Luismi que apostar por central puro

“No es inventar posición, porque Luismi ha jugado repetidas veces a lo largo de su carrera. Es un jugador que se puede adaptar y nos permite tener más variantes, tener tres centrales, jugar 4-4-2 o 4-3-3. Nos permite, sin tener que utilizar cambios, variar el sistema”.

¿Preocupa la mala entrada del equipo en determinados partidos?

“En Girona y Tenerife, sí. En Valladolid, no, la primera ocasión fue nuestra. Encaja, pero en Valladolid pudimos haber hecho nosotros. A lo largo de la temporada, tienes muchos momentos de esos. A veces entras tú mejor y a veces es el contrario el que coge el sitio en el campo y tiene mejores senasciones. Tratamos de hacer un buen calentamiento y de estar mentalizados. A partir de ahí, a ver quién se lleva el partido. Suele dar para mucho. Es importante empezar bien, pero también no salirte del partido. Tenemos experiencias de empezar muy bien, como el día del Huesca, y de acabar como acabamos. Hemos de ser fuertes mentalmente. Hay fases en las que uno tiene el partido controlado, y en otras ocasiones, el contrario te ataca, te somete. En esos momentos hay que saber pasarlo. A veces, el equipo contrario tiene mucho ritmo”.

Pacheta, ¿opinión sobre él?

“Me cae bien. Tenemos un trato bueno en lo que hemos podido coincidir. Tenemos un trato llano. Lo está haciendo bien. Empezó el año con dudas, con una idea, pero ha sido capaz de darle la vuelta, de cambiar el libreto y ha encontrado un sistema apropiado para su plantilla. Este año su equipo tiene buena pinta. Personalmente, lo habéis tenido de entrenador. Es una persona muy querida y que ha dejado buen recuerdo. Creo que le conocéis mejor que yo. Me transmite buenas sensaciones. Este año tiene mérito saber llevar esos grandes equipos”.