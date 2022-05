Ziganda: "No nos podemos equivocar; hay que ir con los cinco sentidos"

¿Cómo está el equipo?

"Están todos bien, quitando a Pierre que está sancionado. Hay alguna molestia en Brugman y en algún otro, pero creo que podremos contar con todos".

¿Cómo ha asimilado el equipo de la derrota en Las Palmas?

"Ha costado, es la realidad. En el primer momento todos nos llevamos una gran decepción. Le vams dando la vuelta sabiendo lo que nos toca, y lo que nos toca es el domingo. La gente sigue confiando, que van a ir al Tartiere. Nos dicen que empujemos y que creamos, hasta el final. Hemos perdido la mano, pero hay posibilidades y para eso tenemos que ganar. Queremos hacer un gran partido y terminar con la conciencia tranquila".

¿Cuesta mantener el foco en tu partido cuando dependes de otros resultados?

"No es mi idea distraerme, pero siendo realista no sé si será fácil. A mí no me va a distraer seguro. Hoy en día llegan las noticias muy rápido, pero nosotros nos tenemos que centrar en nuestro partido. No sé si será fácil o no. Tenemos la experiencia del partido contra el Zaragoza: todo el oviedismo daba por hecho que teníamos muchas posibilidades de ganar pero luego encajamos tres goles. Espero que corrijamos esa desconexión y estar centrados en lo nuestro. Dando la imagen y sensación que podemos dar porque así estaremos más cerca de la victoria".

¿Estarías satisfecho con la temporada a pesar de que el equipo no entrara en playoff?

"No sé, ya hablaremos. Tiene muchas lecturas, pero ahora prefiero centrarme en el Ibiza. Ver cómo se desarrolla el partido y luego ya valoraremos".

Con el ejemplo del Granada, se comprueba que siempre hay posibilidades en las últimas jornadas

"Siempre se dice que cuando se enfrentan dos equipos que uno no se juega nada y el otro sí, el que se juega algo siempre tiene un plus para sacarlo adelante. Como se vio en Primera, el Granada podía haber ganado al Espanyol, pero es un fútbol y pueden pasar muchas cosas. Siempre hay sorpresas. Fue una jornada espectacular con mucha tensión y profesionalidad. Fue una pena para el Granada pero fue un homenaje a la profesión y a LaLiga. Un final espectacular".

¿Qué piensas del Sporting-Las Palmas?

"Mi punto de vista es que si jugamos el playoff será por merecimientos propios y, si no lo jugamos, es que no nos ha dado para llegar".

¿Recuerdas alguna situación similar a esta en tu carrera en la última jornada?

"No me acuerdo. Sí me acuerdo de algún 'disgustillo' en últimas jornadas, también alegrías. Pero tipo remontada, la más cercana es cuando fuimos a Elche, que fueron capaces de ganarnos y luego entrar y subir. La más cerca indirectamente".

El rival: Ibiza

"No le afectan los momentos, los estadios o los equipos contrarios. Juegan siempre como si quedaran cinco minutos para terminar el partido. Tendremos que estar muy pendientes porque tenemos la experiencia de Zaragoza. Tenemos otro estilo y hay que saber llevarlo a nuestro terreno. Hacer un gran equipo y ser el equipo que hemos sido casi todo el año en casa".

¿Has vuelto a ver el partido ante Las Palmas?

"Lo he vuelto a ver y se me han revuelto las tripas. Mis partidos los suelo ver dos o tres veces y este solo lo he visto una. Era un día clave para nosotros. No fuimos capaces de dar nuestro mejor nivel en un día clave. Llevábamos una racha de diez partidos sin perder, y no era suerte. Que no acertáramos por toda la ilusión que había en ese partido, a uno le duele mucho. He ganado pocas veces en mi vida. Se pierde mucho más que se gana. Hay que darle la vuelta porque van a ir 20.000 al campo. Suficiente motivo para saber dónde estamos, a qué club representamos y la imagen que tenemos que dar el domingo porque es lo único que está en nuestra mano".

¿Cuántas opciones la das al Oviedo de conseguir el objetivo?

"En el momento que ya no dependes de ti, son mucho menores. No soy nadie para pedir nada a otros, solo puedo pensar en nosotros. Respetar muchísimo a los 20.000 que van y ser ese equipo que nos ha permitido sumar 65 puntos. Que es fuerte, que crea ocasiones, que mete goles. Lo que somos en casa en esta segunda vuelta. Queremos que la gente que venga piense que somos un equipo que se entrega, que pelea cada balón".

¿Vais a estar pendientes en el banquillo de otros resultados o no quieres que se esté pendiente de eso?

"Si hay un gol del Burgos en Burgos, quizá se cante más que uno nuestro. Estaría chulo... Pensamos en nuestro partido porque tenemos la experiencia del partido contra el Zaragoza. Si queremos tener una mínima posibilidad tenemos que ganar al Ibiza. No nos podemos equivocar. Hay que ir con los cinco sentidos, con un esfuerzo brutal".

Puede ser el último partido dela temporada. ¿Te gustaría renovar?

"¿Se habla? Pues hablaremos después del partido".